Подмосковье 19 апреля 2023, 11:17 Предприятие по производству гофроупаковки реконструируют в Подольске

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Предприятие по производству гофроупаковки «АРХБУМ» реконструируют в Подольске. Первый этап уже завершили, в планах — увеличить мощности.

Компания входит в перечень системообразующих предприятий Подмосковья. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат открыл филиал в Подольске в 2001 году. Мощности площадки будут наращивать.

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«Увеличение численности [работников] на площадке. Как минимум это будет 30 человек с зарплатой 85 тысяч рублей. Увеличение выпуска готовой продукции. Конечно, увеличение как выручки, так и прибыли», — рассказала генеральный директор акционерного общества «АРХБУМ» Ирина Шерстнева.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков побывал на производстве и в рамках партийного проекта «Зеленая экономика» осмотрел новый склад компании. Строительство начали в прошлом году. Его площадь — почти девять тысяч квадратных метров.

На встрече с работниками предприятия глава ответил на вопросы подольчан. Среди них — снос ветхих домов на улице Быковской.

«Дом по улице Плещеевской строится для расселения аварийного фонда. До конца года этот дом должен быть построен, введен в эксплуатацию. К этому времени, мы рассчитываем, что дома будут снесены», — рассказал Дмитрий Жариков.

По просьбе сотрудников завода в план благоустройства территорий внесли и строительство тротуара на улице Вишневой. Запрос на установку фонарей вдоль областной дороги Подольск-Быково передадут в правительство региона. Одна из сотрудниц попросила провести выездную администрацию в микрорайоне ЖБК. Мероприятие войдет в план встреч главы округа с жителями.

Подобные выезды на предприятия Подольска Дмитрий Жариков проводит каждую среду.

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