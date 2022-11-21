Подмосковье 21 ноября 2022, 23:12 Предприятие по производству ароматизаторов из Ленинского округа запланировало выйти на заграничные рынки

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Предприятие «Спасский и Партнеры» за 11 лет работы успело стать лидером среди производителей вкусовых и ароматических блендов в России. Теперь у компании грандиозные планы по расширению географии продаж. Представители компании благодаря поддержке правительства Московской области уже посетили выставку в Дубае и Иране.

Ароматы, которые царят в лабораториях и цехах этой компании, знает практически каждый. Именно так пахнут колбасы, сосиски и десятки других продуктов из мяса и птицы.

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Особенность производства в том, что вкусы и ароматы разрабатывают с нуля, ориентируясь на потребителя и запрос заказчика.

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За качество ингредиентов ручаются лично. При этом показатель импортозамещения на предприятии достигает 100%. Поэтому, когда некоторые российские предприниматели столкнулись с нарушением логистики и перебоями поставок, на этом предприятии проблем просто не заметили.

Большую поддержку предприятию оказывает правительство Московский области, предлагая бизнесу значительный перечень программ поддержки.

«Я просто всем рекомендую, собственно говоря, обращаться непосредственно в свои профильные комитеты. Там люди всегда вам ответят на вопросы, всегда вас поддержат. Вы получите полную информацию и поймете, что, действительно, нужно сделать для того, чтобы получить эту поддержку. А нужно просто хорошо работать и развивать экономику Российской Федерации» — сказал главный управляющий директор ООО «Спасский и Партнеры» Константин Спасский.

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