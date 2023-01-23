Подмосковье 23 января 2023, 20:26 Предприятие по переработке рыбы в Истре расширится в 2023 году

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В третьем квартале этого года в Истре компания «Агама Роял Гринланд» расширит предприятие по переработке рыбы и морепродуктов. Это позволит увеличить его производительность на 50%.

«За 2022 год общий выпуск продукции на предприятии составил более девяти тысяч тонн <…> Затраты на реализацию этого проекта составят порядка 20 миллионов рублей», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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«Агама» начала работу в 2008 году. Компания занимается фасовкой, разделкой, переработкой замороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов. Каждый год организация продает за рубеж порядка 100 тонн продукции.

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