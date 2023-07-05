Подмосковье 05 июля 2023, 10:32 Предприятие по переработке рыбы создаст 82 рабочих места в Ленинском округе «Салимекс»/«Salymex»

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство предприятия по переработке рыбы в Ленинском округе. Там смогут получить работу 82 человека.

Как рассказали в ведомстве, в проект инвестировали свыше 500 миллионов рублей. Площадь здания составит 4370 квадратных метров. На первом этаже разместят основное сырьевое отделение и производства, а также зону разгрузки и выгрузки товаров, зал экспозиции и реализации продукции. На втором этаже обустроят административные и хозяйственные помещения, а в подвале оборудуют склад с холодильными и морозильными камерами.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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