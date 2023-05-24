Подмосковье 24 мая 2023, 15:19 Предприятие по переработке рыбы и морепродуктов расширят в Истре Источник фото: компания «Агама Роял Гринланд»

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В Истре предприятие по переработке рыбы и морепродуктов ООО «Агама Роял Гринланд» планируют расширить. Благодаря новым мощностям организация предоставит еще 20 рабочих мест, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Дополнительное оборудование увеличит объемы производства на треть — до 11 тысяч тонн ежегодно. Объемы инвестиций в проект по расширению линии заморозки и увеличению варильных мощностей предприятия — 25 миллионов рублей», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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По его словам, летом предприятие планирует приступить к строительству второй очереди проекта. Организация возведет производственный корпус площадью тысяча квадратных метров и складов на 10 тысяч паллетомест.

В проект вложат около 400 миллионов рублей. Строительство завершат к третьему кварталу этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области.

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