Подмосковье 11 марта 2024, 17:35 Предприятие по обработке металлов построят на льготном участке земли в Богородском округе Unsplash

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Компания ООО НПП «ЭнергоМеханика» запустит металлообрабатывающее производство в Богородском городском округе по программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект превысят 280 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 20 рабочих мест.

«Ожидается, что новое предприятие может начать работу уже в декабре 2026 года», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Напомним, компания «ЭнергоМеханика» выпускает запасные части машиностроения, железнодорожного транспорта, вагонов метро, рельсовых автобусов и сельхозназначения.

«Каждый инвестпроект, который реализуется за счет региональной программы „Земля за 1 рубль“, нацелен на быстрое и качественное замещение импортной продукции, в том числе и производство компании „ЭнергоМеханика“», — заключила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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