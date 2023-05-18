Подмосковье 18 мая 2023, 16:28 Предприятие по металлообработке в Шаховской нарастит мощности благодаря новому оборудованию Татьяна Рунова

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Предприятие ООО «Андеко» в Шаховской нарастит мощности благодаря новому оборудованию. Компания занимается металлообработкой.

«Нам пришел оптоволоконный станок лазерной резки мощностью шесть киловатт. Это очень большая машина, длина которой составляет шесть метров. Нам он необходим для резки металла. Данный станок используется для резки именно толстого метала толщиной два-четыре сантиметра», — рассказал директор завода Владимир Клименченко.

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Через месяц на предприятие придет шестиметровая камера порошковой покраски. Позднее компания закажет гибочный пресс.

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