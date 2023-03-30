Подмосковье 30 марта 2023, 15:55 Предприятие общепита в Дзержинском откроет летнюю веранду по упрощенной процедуре на «Госуслугах»

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Компания ООО «Атмосфера» в Дзержинском откроет летнюю веранду при кафе с помощью новой функции на сайте «Госуслуги». Эта возможность будет доступна всем учреждениям общепита с 1 апреля.

Предприниматели смогут получить уведомление на размещение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общепита через портал «Госуслуги». От собственника требуется обозначить координаты места, где будет размещена веранда.

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«Новая услуга не имеет отношения к нестационарной торговле, к торговым палаткам. Это конкретная мера поддержки предприятий общепита. Они смогут с нашей помощью внести в действующую в муниципалитете схему размещения нестационарных торговых объектов свои веранды», — рассказал начальник управления экономического развития городского округа Дзержинский рассказал Алексей Лазутин.

Договор будет заключен в электронном виде за один рабочий день, а уведомление об оказанной услуге придет в личный кабинет заявителя. При этом арендная ставка за пользование землей муниципалитета и землей неразграниченной государственной собственности составляет 75 рублей за квадратный метр в месяц.

«В настоящий момент ООО „Атмосфера“ уже откликнулось. Мы провели с ними межведомственную комиссию Министерства сельского хозяйства, выяснили, что объект полностью удовлетворяет требованиям», — пояснил Лазутин.

Летняя веранда на 96 посадочных мест откроется в Дзержинском в апреле.

Сезон летних кафе в Подмосковье стартует 1 апреля и продлится до 1 ноября. По данным Министерства сельского хозяйства Московской области, на сегодняшний день предприниматели подали около 300 заявок на открытие летних кафе по упрощенной процедуре.

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