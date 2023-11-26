Подмосковье 26 ноября 2023, 23:43 Предприятие «МолоПак» из Чехова полностью заместит импортную упаковку Телеканал «360»

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Замена ушедшим с отечественного рынка иностранным компаниям-производителям асептической упаковки для жидких продуктов проявилась в городском округе Чехов. Компания «МолоПак» еще в 2012 году наладила изготовление российского аналога «ТетраПака», а сейчас готова к полному импортозамещению.

Управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин рассказал, что на предприятии очень много делается детского питания.

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«Мы очень много делаем детского питания. Вот новое оборудование пришло именно для этого цеха», — поделился Тимур Гущин.

Заменить выстроенные годами цепочки поставок сырья для производства асептической упаковки было очень непросто, но «МолоПаку» совместно с отечественными предприятиями деревообработки и химической индустрии это удалось.

«Мы имели стандартные поставки постоянных наших поставщиков, у которых не было никаких проблем. Когда они единовременно отказали в поставках, естественно, для нас это был вызов — найти в России компоненты, которые будут заменять импортные материалы. Мы долго искали, смотрели, заводами тестировали и на сегодня мы вышли на, что все материалы, которые мы сегодня используем, соответствуют всем международным стандартам как качества, так и гигиены», — подчеркнул Тимур Гущин.

Реализация импортозамещающего проекта стала возможной благодаря губернаторской программе Московской области «Земля за 1 рубль». Новое производство введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Оно создаст 120 новых рабочих мест.

«Сейчас у них на стадии строительство второго цеха, что как раз позволит нарастить производство в два раза. Потребность сейчас очень большая, с учетом санкций. Предыдущие поставщики ограничены в возможностях. Зато для нас это шанс для развития и для движения вперед!» — указал исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Отметим, что долгосрочные планы развития предприятия направлены на запуск в производство новых форматов упаковки, которые крайне востребованы на российском рынке.

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