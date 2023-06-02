Подмосковье 02 июня 2023, 15:35 Предприятие «Мираторг» из Домодедова начало выпускать сырники для детей Источник фото: компания «Мираторг»

Читать 360tv в

Предприятие «Мираторг» из Домодедова начало выпускать детские сырники. В прошлом году компания нарастила производство готовых продуктов в 1,7 раза — до 4,7 тысячи тонн в год, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Специалисты компании разрабатывают и постоянно дополняют линейку продуктов питания <…> Одна из задач — приучать подрастающее поколение к здоровому образу жизни и сбалансированному питанию», — сообщил курирующий ведомство зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Реклама

Удобная упаковка позволит взять еду с собой. Также компания выпускает детские колбасу, сосиски, пельмени, наггетсы и блинчики с яблоком. Предприятие позиционирует свою продукцию как часть космической вселенной. В готовых продуктах «Мираторга» содержится большое количество питательных веществ.

Фабрика-кухня агрохолдинга работает в Домодедове с сентября 2020 года. Инвестиции в объект составили 13,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что сейчас Подмосковье делает все возможное, чтобы помочь предпринимателям. Например, Фонд развития промышленности дает заемы под маленький процент, а муниципалитеты и регион предоставляют земли для развития.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».