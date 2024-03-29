Подмосковье 29 марта 2024, 16:47 Предприятие из Ступина «Аэросила» отметило 85-летие Администрация Ступино г.о.

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Предприятие «Аэросила» из Ступина отметило 85-летний юбилей. Это ведущая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве самолетных воздушных винтов, винтовентиляторов, газотурбинных двигателей и авиационных агрегатов различного назначения.

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил сотрудников со знаменательным событием. Он отметил, что «Аэросила» давно стала неотъемлемой частью истории города и округа.

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Мужальских поблагодарил работников за вклад в развитие промышленного потенциала региона. Он подчеркнул, что его работники продолжают традиции, заложенные ветеранами.

«Желаю новых трудовых успехов, здоровья и благополучия», — отметил Сергей Мужальских.

Генеральному директору компании Павлу Точилину вручили поздравительное обращение от Губернатора Московской области Андрея Воробьева, а члена совета директоров Сергея Сухоросова наградили почетным знаком «За заслуги перед городским округом Ступино». Лучшим работникам предприятия вручили медали «75 лет армейской авиации» и «100 лет отечественной гражданской авиации».

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