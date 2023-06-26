Подмосковье 26 июня 2023, 15:18 Предприятие из Щелкова обеспечит спутниковую связь на Северном морском пути Елена Катасонова

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Предприятие в Щелкове «Газпром космические системы» обеспечит спутниковую связь на Северном морском пути. Это кратчайшее направление между Европейской частью России и Дальним Востоком.

Мультисервисные платформы компании наладят связь от Роттердама в Нидерландах до Пусана в Южной Корее.

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«Работать платформы будут через наши спутники „Ямал“. Завершить модернизацию планируется в октябре этого года», — рассказал начальник службы по связям с общественностью Алексей Титов.

Специалисты организовали круглосуточный доступ в интернет на судне. Благодаря этому ситуация на нем постоянно отслеживается для комфорта экипажа.

«Стоит сказать, что у нас пять спутников „Ямал“, которые находятся в 36 тысячах километров от поверхности Земли на уровне экватора. Здесь находится главный пункт управления спутником. Мы получаем данные о напряжении на борту, температуре, состоянии бортовой аппаратуры», — рассказал заместитель главного инженера управления эксплуатации космических комплексов Виктор Атапин.

Доступ в интернет стал доступен для рыбаков летом 2022 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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