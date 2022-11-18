Подмосковье 18 ноября 2022, 12:31 Предприятие из Реутова передало гуманитарную помощь жителям присоединенных к России регионов

Читать 360tv в

Сотрудники корпорации «НПО машиностроения» в Реутове передали первую партию гуманитарной помощи для присоединенных к России регионов. Ее закупили на средства, пожертвованные специалистами военно-промышленного предприятия.

Акция по сбору средств проходила на предприятии в октябре. Сотрудники могли написать заявление, согласно которому часть их заработной платы перечислялась на закупку необходимых вещей для военнослужащих и мирных жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Реклама

«На пожертвования для жителей новых территорий приобретены бытовая техника и прочие предметы первой необходимости. Для военнослужащих закуплены комплекты утепленного обмундирования и обуви», — рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Реклама

Доставкой гуманитарной помощи займутся волонтеры Центра поддержки семей мобилизованных, созданного на базе Фонда социальной поддержки населения.

О положении дел на территории проведения специальной военной операции рассказал лидер волонтерского движения, руководитель организации «Боевое братство» Валерий Кузьменко.

Мы очень благодарны всем неравнодушным людям и организациям, которые занимаются помощью жителям Донбасса, ребятам, которые сейчас на передовой. Обстановка сложная — конкретно сейчас климатические условия такие, что жителям приходится буквально выживать Валерий Кузьменко.

В Реутове работают три пункта сбора гуманитарной помощи, которые курирует Общественная палата, Фонд социальной поддержки населения и Многофункциональный центр «Мои документы».

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.