Предприятие из Подольска поставит оборудование для электростанции в Индии

Атомная электростанция «Куданкулам» в Индии получит 200 единиц оборудования, изготовленного на подольском предприятии «НИИ НПО «ЛУЧ». Об этом рассказали в администрации городского округа.

Индийская электростанция получит преобразователи температуры. Это важный элемент внутриреакторного контроля — они делают работу безопасной. Термопреобразователи, которые изготавливают в Подольске, отличаются стабильной работой и характеристиками, которые позволяют им конкурировать с мировыми производителями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки подмосковных предпринимателей.