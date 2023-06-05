Подмосковье 05 июня 2023, 10:34 Предприятие из Подмосковья отправило бойцам СВО квадрокоптеры и противодронные ружья Фото: Дмитрий Белицкий.

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Очередная партия гуманитарного груза доставлена в зону проведения СВО из Подмосковья. На этот раз военнослужащим передали шесть квадрокоптеров разных видов, три противодронных ружья, четыре переносных генератора и лекарства.

Гуманитарную помощь собрали в рамках акции «Доброе дело». За все время работы волонтеры передали в зону СВО уже более 3,7 тысячи тонн оборудования, продуктов, лекарств, одежды, специальных технических средств и многого другого. Большой вклад в общее дело вносят предприниматели региона.

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«Постоянный участник нашей акции „Доброе дело“ — компания „Биоэн“. Сегодня сотрудники этого предприятия направляют на передовую оборудование и незаменимые переносные генераторы для зарядки дронов и средств связи в полевых условиях», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Биоэн» с периодичностью раз в месяц отправляет военнослужащим бронежилеты, противоосколочные тактические шлемы, средства для подавления летательных аппаратов, продукты и другие нужные вещи. Собирается помощь и для детских учреждений.

«Некоторые наши сотрудники были мобилизованы и мы посчитали своим долгом полностью обеспечить их и всех ребят из подразделения вещами, которые им необходимы для достижения поставленных задач. По мере возможности приобретаем снаряжение, а для гражданских — хозяйственно-бытовые принадлежности», — рассказал представитель компании «Биоэн» Виктор Максимов.

На этот раз на передовую от «Биоэна» отправились дроны, оснащенные тепловизорами. У них улучшены характеристики, такие как дальность полета, скорость зарядки, объем аккумулятора. А еще, с этими беспилотниками сложно бороться с помощью противодронных ружей.

Сбор гуманитарной помощь в Подмосковье продолжается. Действующие волонтерские пункты можно найти на volontermo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о задачах фонда «Защитники Отечества». Это новая структура в регионе, созданная для поддержки участников СВО и их семей.