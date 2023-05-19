Подмосковье 19 мая 2023, 19:23 Предприятие из Орехово-Зуева получило льготный кредит по проекту «Развитие удаленных территорий»

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Предприятие из Орехово-Зуева получило льготный кредит по проекту «Развитие удаленных территорий». И это не первая подмосковная компания, которая воспользовалась программой поддержки Фонда развития промышленности Московской области. Об этом в эфире «Области перемен» рассказал директор фонда Павел Ильин. Другие гости программы — министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова и и. о. руководителя акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова — рассказали о встречах министерства с дачниками и о патологиях при рождении детей.

Льготные кредиты для бизнеса

Предприятие из Орехово-Зуева получило льготный кредит по проекту «Развитие удаленных территорий». Компания воспользовалась программой поддержки Фонда развития промышленности Московской области. Проекты заемного финансирования организации пользуются популярностью у региональных предпринимателей. Подмосковье стало лидером по количеству займов, одобренных ФРП РФ в 2022 году.

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«Критерий отбора предприятий на программу развития удаленных территорий — это реализация производственного проекта. Самое главное, чтобы этот проект реализовался на территории округов, которые входят в программу, и проект должен быть в сфере производства. Исходя из этого, до 80% бюджета проекта мы готовы финансировать по условиям до семи лет и по ставке всего лишь 0,5% годовых», — сообщил директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.

Встречи с дачниками в Подмосковье

В Подмосковье стартовали весенние встречи представителей областного министерства имущественных отношений с дачниками. Собственникам важно уточнить сведения по объектам недвижимости в СНТ. Жители Подмосковья охотно регистрируют свою загородную недвижимость.

«Мы эти встречи проводим уже несколько лет. Если раньше нам часто задавали вопрос „Как зарегистрировать свой объект недвижимости?“, то сейчас уже больше вопросов приходит вроде „На каком удалении от забора лучше строить дом?“, „Как зарегистрировать земли общего пользования?“, „Что с системой налогообложения?“», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Патологии при рождении детей

Около 1,2 тысячи родов с патологиями принимают в акушерском обсервационном отделении МОНИИАГ за год. Это примерно три роженицы в день. И набор патологий разнообразный. Это кожные заболевания, проблемы с почками, инфекции и онкология. В отделении работает уникальная команда врачей. Оборудование в отделении высшего класса.

«Акушерское обсервационное отделение выполняет все те же самые функции, что и обычное акушерское отделение. Однако к нам иногда поступают пациенты с не до конца выполненным обследованием, но в целом контингент точно такой же», — сообщила и. о. руководителя акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова.

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