Предприятие из Одинцова повысит эффективность работы благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Еще одна компания из Одинцова вступила в нацпроект «Производительность труда». Специалисты помогут сотрудникам «Зенит Ритейл Солюшнс» повысить эффективность работы.

«Зенит Ритейл Солюшнс» производит складское и торговое оборудование. Чтобы выявить свои слабые стороны и улучшить работу, компания вступила в нацпроект. Глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева рассказала, что «Производительность труда» собрала уже более 100 компаний Подмосковья.

«На 60 предприятиях региона уже завершен первый этап нацпроекта и есть впечатляющие результаты — сократился объем брака, увеличилась скорость производственных процессов. Также Мининвест привлекает к участию компании, планирующие реализацию проектов импортозамещения в регионе. Всего к нацпроекту мы планируем привлечь не менее 300 региональных производителей к 2024 году», — поделилась Екатерина Зиновьева.

Потребители компании — популярные торговые сети Лента», X5 Retail Group, «Дикси», «Фикс-Прайс», DNS и другие. Как рассказала генеральный директор компании Елена Аладина, специалисты Регионального центра компетенций проведут с сотрудниками полгода, чтобы выявить и исправить недочеты в работе.