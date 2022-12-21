Подмосковье 21 декабря 2022, 20:24 Предприятие из Лосино-Петровского увеличило выработку на 33% благодаря оптимизации Публичное достояние

Читать 360tv в

В Лосино-Петровском предприятие «Даметекс» повысило эффективность работы и увеличило выработку, внедрив на производстве принципы президентского проекта «Производительность труда». Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В качестве пилотного потока специалистами было выбрано производство садовых качелей. Здесь применили такие инструменты, как «Стандартизированная работа», «Производственный анализ», «Система 5S», «Адресное хранение и OEE (Общий анализ эффективности)». Помимо этого, для компании разработали план общих мероприятий с задачами по переделам потока.

Реклама

Над повышением эффективности работали менеджеры компании под руководством специалистов Регионального центра компетенций, проект удалось реализовать досрочно, всего за полгода.

Реклама

«В результате на пилотном участке удалось на 26% снизить время протекания производственных процессов, на 10% сократить незавершенное производство и на 33% увеличить выработку», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Также на каждом участке производства оборудовали стенды с необходимой техдокументацией и информацией по уборке рабочих мест.

Глава Мининвеста региона напомнила, что в этом году участниками президентского проекта «Производительность труда» стали 85 компаний Московской области. Практикам «Бережливого производства» обучили около 1,5 тысячи специалистов предприятий в 2022 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что экономика Подмосковья вышла в плюс по итогам 2022 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».