Подмосковье 07 февраля 2023, 23:59 Предприятие из Красноармейска наладило производство тренажеров и оборудования для спортивных площадок

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Специалисты предприятия «МаксМонтаж» из Красноармейска разработали и производят спортивные тренажеры для площадок Московской области. Они являются аналогами конструкций иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

Менее чем за год предприятие выпустило более 100 тренажеров. Это стало возможным благодаря займу под 4,5% от «Московского областного фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства». На эти деньги компания купила станочный парк.

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Новое оборудование нарастило мощности производства, повысило качество продукции и сократило сроки ее изготовления.

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