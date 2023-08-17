Подмосковье 17 августа 2023, 16:49 Предприятие из Химок представило инновационные медицинские препараты на форуме «Армия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Научно-производственный центр «Фармзащита» из Химок представил инновационные препараты на форуме «Армия». Предприятие применяет современные технологии в изготовлении антидотов, радиопротекторов и других лекарств.

Компания на форуме представила уникальное средство для остановки сильных кровотечений в форме z-бинта. Его особые компоненты обладают абсорбирующими и сосудосуживающими свойствами.

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«Участие в таком масштабном форуме позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнерства с другими компаниями из семи стран. Предприятия из Химок являются неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса России. Их достижения доказывают высокий уровень квалификации наших ученых и специалистов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Форум «Армия» проходит в парке «Патриот» в Кубинке до 20 августа. Порядка полутора тысяч предприятий представили там свою продукцию. Форум посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел экспозиции и пообщался с производителями оборонно-промышленного комплекса региона.

«Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й — не исключение. Всего у нас в оборонно-промышленном комплексе более 100 предприятий, на них работает свыше 120 тысяч человек. Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так, уже около 800 молодым ученым и специалистам предоставили льготное жилье по соципотеке», — рассказал Воробьев.

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