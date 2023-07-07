Подмосковье 07 июля 2023, 05:30 Предприятие из Электростали подвело итоги реализации национального проекта по поддержке бизнеса Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Предприятие по производству радиаторов и полотенцесушителей из Электростали «Терминус» подвело итоги реализации нацпроекта «Производительность труда», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Адресную поддержку компании оказали специалисты Регионального центра компетенций (РЦК), созданного в Подмосковье для реализации государственной программы.

В качестве пилотного потока выбрали проект «Процесс изготовления крашеных электрических полотенцесушителей сегмента „Люкс“». Специалисты провели тщательный анализ, который позволил выявить и зафиксировать производственные проблемы и приступить к их устранению.

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Благодаря программе «Производительность труда» на предприятии обустроили комфортные рабочие зоны для персонала, сократили уровень незавершенного производства на 28,5% и увеличили выработку на 20%.

Подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можнона портале программы. Компании-участники также могут воспользоваться льготным займом и дополнительным обучением по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».