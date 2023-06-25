Подмосковье 25 июня 2023, 17:46 Предприятие из Долгопрудного подписало контракты с Таиландом и ОАЭ на поставку консервированных овощей Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Смарт» из Долгопрудного подписала два экспортных соглашения на поставку консервированной плодоовощной продукции с партнерами из ОАЭ и Таиланда, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Содействие в заключении контрактов оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, общая сумма подписанных компанией «Смарт» с зарубежными партнерами составила около 250 тысяч долларов. Контракты удалось заключить за счет участия в международной выставки пищевой промышленности Gulfood 2023, которая прошла в ОАЭ.

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«Еще один на сумму 125 тысяч долларов был заключен с партнерами из Таиланда», — добавила министр.

На выставке Gulfood 2023 региональный Фонд внешнеэкономической деятельности установил собственный рекорд, представив сразу 20 компаний от Московской области. Среди них — производители продукции из рыбы и мяса, а также пищевых добавок, сладостей и консервов.

Специалисты фонда помогают развивающим экспортную деятельность подмосковным компаниям с получением ряда услуг. Предприниматели могут получить содействие в подготовке и экспертизе контракта и проверить правоспособность иностранного контрагента. Кроме того, в числе услуг также имеется содействие в размещении на электронных торговых площадках, участии в международных выставках, помощь с сертификацией, лицензированием, патентованием и многим другим. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях совместного финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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