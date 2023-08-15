15 августа 2023, 15:25
Предприятие «Энергомаш» в Химках запустит производство камер сгорания для самолетов SSJ-New
Научно-производственное объединение «Энергомаш» в Химках готовится к запуску производства камер сгорания двигателей для самолетов SSJ-New. Предприятие уже подготовило третий опытный образец.
«Передача первого образца камеры сгорания состоялась в мае, последний, шестой образец планируется поставить осенью этого года. Также специалисты научно-производственного объединения „Энергомаш“ готовятся к запуску серии из 12 камер сгорания полного изготовления для двигателей», — отметили в госкорпорации «Роскосмос».
После многочисленных проверок «Энергомаш» получил бессрочное разрешение. Теперь предприятие может не только производить детали для самолетов SSJ-New, но и разрабатывать беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой до 30 килограммов.
Отметим, что «Энергомаш» получил лицензию от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Это поможет предприятию производить камеры сгорания для российских самолетов с практическим полным импортозамещением запчастей.
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