Подмосковье 09 марта 2024, 15:56 Предприятие «Агрофорвард» в Воскресенске подготовили к посевному сезону на 95% Unsplash

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Глава Воскресенска Алексей Малкин осмотрел готовность предприятия «Агрофорвард» к началу посевной кампании. По его словам, компания готова на 95% к предстоящему посевному сезону.

Глава округа с рабочим визитом посетил предприятие «Агрофорвард». Компания специализируется на выращивании семенного картофеля, зерновых культур и рапса. Он провел проверку готовности техники к посевным работам и обсудил перспективы развития предприятия.

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«Агрофорвард» ежедневно отгружает около 40 тонн семенного картофеля заказчикам по всей стране, включая элитные сорта. Для улучшения условий работы на предприятии установили новую систему очистки воздуха в сортировочном цехе.

Предприятие успешно реализует программу по импортозамещению. Администрация округа в настоящее время рассматривает вопрос о выделении новых земельных участков для дальнейшего развития предприятия. Алексей Малкин выразил благодарность руководству за стабильный рост и поздравил женскую часть коллектива с весенним праздником.

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