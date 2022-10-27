Предпенсионеры в Подмосковье смогут бесплатно получить новую профессию | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 03:02 Предпенсионеры в Подмосковье смогут бесплатно получить новую профессию В Подмосковье запустили программу бесплатного переобучения для предпенсионеров Unsplash

Читать 360tv в

Предпенсионеры Подмосковья смогут бесплатно получить новую профессию. Для этого в регионе запустили программу переобучения, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Теперь жители старше 50 лет могут пройти бесплатное переобучение на новую профессию, будут доступны такие специальности, как IT-специалист, бухгалтер, фотограф, дизайнер и многое другое», — перечислила вице-губернатор.

Реклама

Как пояснили в Министерстве социального развития области, предпенсионерами считаются те, кому до официального пенсионного возраста осталось пять лет. В 2022 году к этой категории относятся женщины от 56,5 лет и мужчины от 61,5 года.

Реклама

«Жителю нужно лишь подать электронное заявление на региональном портале госуслуг, выбрать программу, получить сертификат и заключить договор на обучение в электронном виде», — рассказала Каклюгина.

Она подчеркнула, что все процедуры можно пройти прямо из дома.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила, что в ноябре изменится график начислении пенсий. Причиной станет празднование Дня народного единства.