Подмосковье 31 декабря 2023, 17:55 Предновогодняя «Манжосовская лыжная гонка» в Одинцове собрала 1,5 тысячи участников Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Одинцове прошла «Манжосовская лыжная гонка». В ней поучаствовали свыше 1,5 тысячи спортсменов, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

На турнире побывали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина, олимпийский чемпион лыжник Александр Легков и другие.

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«Этот парк в Одинцове считается одним из лучших, все катаются здесь. Я думаю, что так и будет продолжаться. Сегодня здесь лыжи, сегодня соревнования», — заявил Легков.

«Тридцать первого декабря участники находят время для того, чтобы поддержать эту традицию, продолжать историю „Манжосовской лыжной гонки“. Все, кто сегодня на лыжах, — уже победители. С наступающим новым годом!» — поздравил Абаренов.

В этом году самому младшему участнику было всего два года. Для спортсменов организовали дистанции 600 метров, 1,2 километра, а также три, шесть, 12 и 18 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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