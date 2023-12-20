Подмосковье 20 декабря 2023, 08:54 Предновогодний концерт прошел в детской школе искусств в Черноголовке Телеканал «360»

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Концерт «Старинная музыка детям» прошел в детской школе искусств в Черноголовке. Зрителей встречала новогодняя атмосфера и музыка эпохи барокко.

Воспитанники и преподаватели Черноголовской детской школы искусств исполнили произведения великих композиторов эпохи барокко на старинном музыкальном инструменте — клавесине. Во времена Людовика XIV этот музыкальный инструмент украшал салоны богатейших людей Европы.

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Сегодня у учеников детской школы искусств в Черноголовке есть уникальная возможность играть на этом аристократическом инструменте. Клавесин появился здесь более двух лет назад. Он единственный во всей Московской области.

Концерт прошел в формате сказки. В начале выступали дети, затем преподаватели, а между номерами ведущая читала отрывки из сказок.

Культурная жизнь в Черноголовке насыщенная. «Старинная музыка детям» — только один из проектов наукограда. Уже два года подряд на пирсе Южного озера проходят джазовые концерты «Музыка на воде». Цикл концертов неоклассической музыки получил большой отклик у жителей.

Ближайшее мероприятие состоится 20 января 2024 года. В школе № 82 пройдет концерт, посвященный киномузыке.

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