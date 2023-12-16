Подмосковье 16 декабря 2023, 14:53 Предновогодний форум для предпринимателей стартовал в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“ начался в гастроквартале „Три вокзала. Депо“ в Москве. Мероприятие организовали министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и подмосковный центр „Мой бизнес“.

На форуме пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, ярмарка-выставка и концерт. В первый день мепрориятие посетили более двух тысяч человек.

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«В первую очередь, это предприниматели, для которых форум стал площадкой для деловых коммуникаций. Отличительной чертой форума является ярмарка-выставка, где бизнес Московской области представил свою новогоднюю продукцию. Всего ее участниками стали более 40 компаний», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Во второй день на форума обсудят уникальность продукта, основные принципы тайм-менеджмента и другие темы. Ярмарка-выставка продолжит работу.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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