Предновогодние чудеса: резиденция Деда Мороза открылась в Подольске

В этой очереди никто никого не торопит и не толкается. Семьи с детьми в предвкушении новогоднего чуда — встречи с Дедом Морозом. Резиденция зимнего волшебника открылась в центральном парке Подольска.

Дети рассказывали новогоднему волшебнику стихи и пели песни. За старания Дед Мороз дарил подарки: конфеты, паззлы и украшения для елки. Впрочем, новогодние игрушки и открытки ребята с удовольствием делали и сами. Мастер-классы проходили прямо в резиденции.

«Дедушка Мороз очень любит деток из города Подольска, потому что они самые хорошие, они часто смеются, слушают родителей, хорошо кушают, хорошо себя ведут. И я хочу пожелать всем деткам из города Подольска и во всем мире, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы», — официально заявил зимний волшебник.

Жители Подольска зимние выходные проводят весело и интересно. В парках проходят концерты, интерактивные игры, а дети водят хоровод вокруг елки. Волонтеры угощают всех бесплатным горячим чаем.

«Все учреждения культуры заряжены на то, чтобы доставить удовольствие жителям и просто порадовать их волшебством», — рассказал председатель комитета по культуре и туризму городского округа Подольск Борис Денисов.

Туристам и жителям Подольска скучать точно не придется. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в городском округе запланированы десятки мероприятий. Это елки, фестиваль чая и разнообразные мастер-классы. Где весело провести новогодние праздники, подскажут в туристско-информационном центре.

«Особыми нашими городскими фишками можем похвастаться — это баня Алексеева. Самый большой банный комплекс в России, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Имеются парные мужского, женского первого — высшего разряда. Сама баня выполнена в классическом стиле архитектуры», — уточнила Юлия Акимова.

А уже в следующие выходные центральную площадь города украсят ледяные скульптуры. В Подольске во второй раз пройдет фестиваль «Сказки планеты Земля». Создавать ледяные шедевры будут лучшие скульпторы России.

«Ту красоту, которую можно воплотить во льду — она неописуема, с другим материалом не сравнить. Он прозрачный, он хрустальный, он играет гранями, он ловит свет. Поэтому, мне кажется, лед и пользуется такой огромной любовью людей», — поделился организатор фестиваля ледяных скульптур «Сказки планеты Земля» Павел Мыльников.