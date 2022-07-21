Жители Подмосковья смогут предложить идеи для развития спорта на стыке с IT

Жители Подмосковья смогут поддержать фиджитал-спорт — новое направление на стыке с IT-технологиями и наукой. В России проходит конкурс, где можно громко заявить о своих идеях.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, IT-технологии — неотъемлемая часть почти всех сфер жизни — и спорт не исключение.

Фиджитал — абсолютно новое направление, которое соединяет цифровые технологии и классический спорт Надежда Куртяник.

У жителей Московской области есть возможность предложить цифровые решения для фиджитал-спорта. Заявки принимают до 29 июля на сайте phygitalsport.ru.

Итоги подведут к 17 августа. Лучшие проекты реализуют в регионах.

Первые игры в формате фиджитал пройдут в Казани в феврале 2024 года. Разыграют первенство в 16 гибридных дисциплинах. Они совмещают классический спорт, киберспорт и технологии виртуальной реальности.