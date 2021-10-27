Большую часть собранных перед выборами предложений жителей выполнили в Реутове
Жителям Реутова рассказали о выполнении полученных от них накануне выборов просьб и предложений
За предвыборный период «Единая Россия» собрала 15 тысяч предложений и просьб от жителей Реутова. Реализовали уже большинство. Это отметил глава городского округа Станислав Каторов.
Основные наказы, которые жители дали депутатам в Реутове, коснулись благоустройства сквера за Домом культуры «Мир», создания пристройки к поликлинике № 1, ремонта в школах и детских садах.
Большинство из запланированного выполнено, а часть предложений находится в работе
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заложили капсулу времени в фундамент будущего корпуса пристройки к поликлинике № 1 еще в начале сентября.
Врачи смогут принимать 250 человек в смену. Новый корпус свяжут с уже существующим помещением поликлиники. Их соединит переход.
Внутренний дворик комплексно благоустроят. Высадят новые деревья и кустарники.
Завершили в Реутове и первый этап реконструкции сквера за Домом культуры «Мир». Там проложили пешеходные дорожки и подготовили территорию к масштабному благоустройству в 2022 году.
В числе полученных задач и пожелание жителей обустроить новый надземный переход через железную дорогу в районе улицы Октября. Сейчас этот и многие проекты находятся на стадии проработки.
Все перемены, которые происходят в Реутове, трудно представить без участия жителей
Он рассказал, что все вопросы по благоустройству, ремонту и другим сферам решаются совместными усилиями.