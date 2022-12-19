Подмосковье 19 декабря 2022, 14:55 Предложения жителей Ногинска учтут при благоустройстве сквера Бугрова

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Обновление сквера Бугрова в Ногинске вызвало широкий общественный резонанс. После первого публичного слушания авторы проекта уже внесли изменения в план, который вновь представили жителям. Новые предложения тоже учтут во время благоустройства.

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По плану сквер будет разделен на три зоны, каждая из которых относится к определенной эпохе. Это позволит повысить привлекательность пространства для туристов. Однако в новом варианте памятник Ленину оставили на прежнем месте, как и все остальные исторические объекты.

«Богородский городской округ — один из самых красивых и развивающихся округов Московской области. Данная концепция, которую сегодня обсуждали, современна. Сквер сейчас находится не в очень хорошем состоянии», — сказал депутат Московской областной думы Марк Черемисов.

В обновленном сквере все деревья, которые не находятся в аварийном состоянии, сохранят. Создадут и новые зеленые зоны. Также заасфальтируют «народные тропинки». Они заменят две пешеходные дорожки, которые не используются жителями. В свою очередь, на их месте появятся 45 парковочных мест. Однако жители переживают, что парковка будет занята теми, кто ездит на работу в Москву с вокзала.

«Замечания есть объективные, есть субъективные. Мы сегодня слышали много замечаний в части парковочных пространств. Но не все осознают, что автомобиль — неотъемлемая часть нашей жизни. С каждым годом автомобилей становится все больше. Никаким образом мы от них не избавимся, но тем не менее замечания про парковочные места занесены в протокол, как и все остальные», — сказал начальник управления благоустройства администрации Богородского городского округа Артем Зайцев.

Кроме того, не всем жителям понравилось предложение разместить таблички с памятными датами из истории Богородска-Ногинска на пешеходной зоне, где на них будут наступать прохожие. Это замечание также внесли в протокол.

После доработки концепции планируется организовать повторное голосование или онлайн-опрос, в котором жители еще раз смогут обсудить спорные моменты.

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