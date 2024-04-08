Подмосковье 08 апреля 2024, 13:19 Андрей Воробьев озвучил предложения о кадровых переменах в правительстве Подмосковья

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Губернатор Андрей Воробьев озвучил планы по кадровым переменам в правительстве Подмосковья. Он предложил рассмотреть на пост вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается вопросами внутренней политической жизни региона. Прозвучали инициативы по назначениям Ильи Бронштейна и Артема Охрименко.

«Прошу депутатов рассмотреть на позицию первого заместителя председателя правительства региона Илью Бронштейна, который занимается образованием, а на должность министра образования — Артема Охрименко, он давно вовлечен в систему образования и воспитания», — сказал Андрей Воробьев.

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Сегодня Илья Бронштейн занимает пост министра образования Подмосковья, а Артем Охрименко — его первый заместитель.

«Также прошу рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается политическими процессами и всем, что связано с взаимодействием, внутренней политической жизнью региона», — добавил он.

В настоящее время Мария Нагорная — заместитель председателя правительства Подмосковья. На этой должности она с сентября 2023 года.

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