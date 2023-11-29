Подмосковье 29 ноября 2023, 11:43 Предложений по глэмпингу в Подмосковье стало на 80% больше за год Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковье является лидером России по количеству предложений в сфере глэмпинга. Так, за год показатели в этой сфере выросли в Московской области на 80%.

«На сегодняшний день в Подмосковье доступно 74 объекта, работающих в этом формате — количество предложений по сравнению с прошлым годом выросло на 80%», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, для повышения интенсивности развития сферы его необходимо вынести в отдельное направление. Также необходимо создать нормативное регулирование деятельности: сформулировать единые требования к глэмпингам и их размещению.

Сейчас в Подмосковье приступят к разработке электронных сервисов для глэмпинга и размещения их на Инвестпортале и «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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