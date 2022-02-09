Предложение Подмосковья о штрафах за неправильный выгул собак поддержали в Госдуме

Госдума поддержала инициативу Подмосковья о штрафах за неправильный выгул собак. Речь, например, об отсутствии у них намордника, выборе неположенных мест и нежелании убираться за питомцами.

Предложение Мособлдумы поддержали в комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам.

Согласно законопроекту, в первый раз нарушения обернутся предупреждением или штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей, но затем — от 1,5 до трех тысяч.

Первый зампред комитета Владимир Бурматов предложил коллегам согласиться с инициативой и поддержать решение.

Не было ответственности за нарушения правил выгула. То же в ряде других вопросов. Коллеги из Московской областной думы предлагают в законодательстве этот пробел уже устранить Владимир Бурматов.

Также для индивидуальных предпринимателей предложили установить штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей за первое нарушение и от пяти до десяти тысяч за повторные.

За два года от жителей поступило большое количество жалоб на ненадлежащее содержание домашних животных. В 2020-м — свыше 450, а к концу 2021-го их было около 400.

В основном люди жалуются на отсутствие намордников или поводка при выгуле в неположенных местах.