Предельную цену обслуживания газового оборудования установили в Подмосковье

Единый тариф по обслуживанию газового оборудования ввели в Московской области. Итоговая цена будет зависеть от типа и количества задействованной техники. Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он рассказал, что на сегодняшний день в регионе работает около 500 различных организаций, которые занимаются проверкой и ремонтом газового оборудования. Поэтому единой стоимости на эту услугу не существовало.

«Хотя при этом на территории России принята методика ФАС, которая формирует эти цены», — напомнил Александр Самарин.

Он пояснил, что после анализа всех представленных на подмосковном рынке цен, используя методику ФАС, власти вывели предельную стоимость работ по обслуживанию газового оборудования внутри квартир и частных домов. Организациям рекомендовали придерживаться именно таких позиций.

Цены зависят от количества и мощности используемой техники:

газовая плита — 82 рубля в месяц;

газовый водонагреватель — 154 рубля в месяц;

газовый котел мощностью до 30 кВт — 196 рублей в месяц;

газовая плита и газовый водонагреватель — 223 рубля в месяц;

газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 килоВатт — 332 рубля в месяц;

газовая плита, газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 килоВатт — 409 рублей в месяц.

Власти Московской области вынесли на федеральный уровень предложения для обеспечения безопасности домов, подключенных к газу.

Первое предложение — это введение единого договора для многоквартирных домов по обслуживанию газового оборудования. Чтобы на один дом приходилась одна специализированная компания.

Второе предложение касается возвращения платы за обслуживание газового оборудования в состав платежа за содержание жилого помещения.

Третье — это введение запрета на проживание в помещениях, не подключенных к сетям газоснабжения в газифицированных домах, с 1 января 2023 года. Для реализации этих предложений потребуется внесение изменений в Жилищный кодекс.