Предельную цену обслуживания газового оборудования установили в Подмосковье
Единый тариф по обслуживанию газового оборудования ввели в Московской области. Итоговая цена будет зависеть от типа и количества задействованной техники. Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
Он рассказал, что на сегодняшний день в регионе работает около 500 различных организаций, которые занимаются проверкой и ремонтом газового оборудования. Поэтому единой стоимости на эту услугу не существовало.
«Хотя при этом на территории России принята методика ФАС, которая формирует эти цены», — напомнил Александр Самарин.
Он пояснил, что после анализа всех представленных на подмосковном рынке цен, используя методику ФАС, власти вывели предельную стоимость работ по обслуживанию газового оборудования внутри квартир и частных домов. Организациям рекомендовали придерживаться именно таких позиций.
Цены зависят от количества и мощности используемой техники:
- газовая плита — 82 рубля в месяц;
- газовый водонагреватель — 154 рубля в месяц;
- газовый котел мощностью до 30 кВт — 196 рублей в месяц;
- газовая плита и газовый водонагреватель — 223 рубля в месяц;
- газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 килоВатт — 332 рубля в месяц;
- газовая плита, газовый водонагреватель и газовый котел мощностью до 30 килоВатт — 409 рублей в месяц.
Власти Московской области вынесли на федеральный уровень предложения для обеспечения безопасности домов, подключенных к газу.
Первое предложение — это введение единого договора для многоквартирных домов по обслуживанию газового оборудования. Чтобы на один дом приходилась одна специализированная компания.
Второе предложение касается возвращения платы за обслуживание газового оборудования в состав платежа за содержание жилого помещения.
Третье — это введение запрета на проживание в помещениях, не подключенных к сетям газоснабжения в газифицированных домах, с 1 января 2023 года. Для реализации этих предложений потребуется внесение изменений в Жилищный кодекс.