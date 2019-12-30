Празднование Нового года в ресторанах Подмосковья обойдется в 3,5 тысячи рублей
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников уточнил, что в 2019 году более двух тысяч предприятий общественного питания предоставили услугу проведения предновогоднего корпоратива. Средний чек составил 2,9 тысячи рублей на человека.
В новогоднюю ночь для проведения банкетов и развлекательных программ на территории Московской области будет открыто порядка 1,6 тысячи предприятий, что составляет около 135 тысяч посадочных мест. Владимир Посаженников добавил, что средний чек на человека в Новый год составит 3550 рублей.
В эту стоимость входят закуски, салаты, горячие блюда и определенный набор напитков. При этом в ряде кафе и ресторанов будет действовать система «Все включено», там за стоимость «новогоднего билета» будет предоставляться питание в формате «шведский стол» с неограниченным количеством подходов.
Дешевле всего отпраздновать Новый год на предприятиях общественного питания жителям Подмосковья получится в городских округах: Егорьевск, Озеры, Серебряные Пруды, Шаховская и Талдомский. Дороже всего празднование наступления 2020 года обойдется в городских округах: Люберцы, Подольск, Химки, Одинцовский и Балашиха.