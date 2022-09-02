Подмосковье 02 сентября 2022, 17:02 Поделиться Telegram

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Viber Празднование 683-й годовщины Серпухова отметят боксерским забегом Чемпион мира по боксу Чудинов призвал жителей Серпухова выйти на боксзабег 17 сентября

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Боксерский забег пройдет в городском округе Серпухов в честь 683-й годовщины со дня основания города. Видеообращение к жителям записал многократный чемпион мира по боксу и уроженец Серпухова Федор Чудинов.

Спортсмен призвал всех жителей прийти на забег в честь Дня города.

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«Мы делаем боксзабег. Помните? А кто не помнит, я вас призываю, пожалуйста, приезжайте, хорошие подарки будут, хорошая конкуренция. Город Серпухов — спортивный город. Давайте продемонстрируем и будем призывать всех к спорту», — заявил Чудинов.

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Организацию забега организовали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вместе с известными спортсменами и администрация городского округа Серпухов.

Соревнование начнется в 10:00 на площади Ленина. Дистанция составит 6,83 километра. Эти цифры выбрали в честь годовщины города. Маршрут предназначен для начинающих спортсменов из числа жителей и гостей городского округа.

Профессиональные бегуны проверят свои силы на трассе длиной 14 километров.

Перед стартом разминку для участников проведет президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Все вышедшие на старт получат памятные футболки с символикой мероприятия.

Организаторы собрали собрали призовой фонд на общую сумму семь миллионов рублей, включая 30 iPhone 13, памятные подарки и денежные призы. Награду смогут получить показавшие лучшие результаты в беге, а также победители спортивных конкурсов.

Когда участники основного соревнования финишируют, на старт выйдут маленькие жители города для участия в Детском забеге на дистанции 683 метра.

В парке имени Олега Степанова участников ждут развлекательная программа, церемония награждения и угощения.

Для участия в забеге необходимо предоставить медицинскую справку, которая действует полгода со дня выдачи. Узнать подробности для участия, а также пройти регистрацию можно на сайте «Боксзабег».

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