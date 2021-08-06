Празднование 650-летия Вереи пройдет 7 августа

7 августа в Наро-Фоминском округе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 650-летию со дня образования Вереи.

Верея — самый маленький город Московской области и один из самых древних городов нашей страны, расположенный на правом берегу реки Протвы. Это — единственный город в Подмосковье, идеально сохранивший екатерининскую планировку, так как в конце XVIII века был перестроен по плану, утвержденному императрицей Екатериной Великой. В 2016 году Верее было присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

7 августа с 11 часов Верея погрузится в атмосферу конца XIX — начала XX веков. Для гостей праздника развернут площадки иммерсивного театра, которые предполагают включение участников в историческое игровое действие наравне с актерами. Всего в городе будет работать более 20 таких локаций — зрители смогут увидеть театрализованные сцены из спектаклей «Анютины глазки», «Чубрик», «Женитьба Бальзаминова», «Городок в Табакерке», посетить бальный салон, площадки крокета и кукольный театр Петрушки. Можно будет принять участие в игре в городки, в танцевальном флешмобе «Кадриль» с духовым оркестром и других интерактивных акциях.

На главной сцене праздничная программа начнется с 12 часов. Для зрителей выступят ведущие творческие коллективы округа и Подмосковья, профессиональные артисты.

Также в День города на берегу реки Протва впервые состоится военно-историческая реконструкция Отечественной войны 1812 года и реконструкция боя «Героическая связь времен». Более 200 реконструкторов, 12 интерактивных тематических площадок с участием более 20 лошадей, военной техники и пиротехнических эффектов воссоздадут события войны 1812 года, проходившие на Верейской земле.

Для маленьких гостей праздника в Комсомольском сквере развернут детский городок развлечений с анимационными программами, спектаклями, играми и мастер-классами.

В центре города вдоль торговых рядов откроется выставка народных художественных промыслов Подмосковья, гастрономическая выставка-ярмарка продукции собственного производства фермерских хозяйств и предприятий округа, будет работать зона кафе. Праздник завершится ярким салютом и дискотекой.