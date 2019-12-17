Праздники в Подмосковье будут безопасными

В праздники и период новогодних каникул в Подмосковье уделят особое внимание безопасности жителей и гостей региона.

Вопросам безопасности и правопорядка во время праздников в Подмосковье будет уделено повышенное внимание. Такое распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на традиционном заседании с правоохранительным блоком.

«Большое количество людей отдыхает, проводит время в Подмосковье, среди них и гости, и жители нашего региона. Поэтому каждое подразделение, каждый муниципалитет должны быть начеку и уделить максимальное внимание безопасности. Также все, что связано с пиротехникой, пожарами, мерами предосторожности, имеет для нас принципиально важное значение», — отметил губернатор.

Для жителей и гостей в Подмосковье на Новый год приготовили насыщенную программу. На территории области работают более 250 ярмарок, среди которых тематические и универсальные. В новогодние каникулы в городах пройдут театрализованные представления, концерты и фестивали.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в регионе установят две тысячи елей, города украсят 13 тысячами световых конструкций и 250 километрами гирлянд. В парках установят арт-объекты, входные группы, дорожки украсят красочной иллюминацией. Гостей же будут ждать горячие самовары с чаем, который подадут в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».