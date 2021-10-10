Праздники спорта пройдут в микрорайоне Кузнечики в Подольске

В Подольске, в микрорайоне Кузнечики, пройдет праздник для детей «Спорт в каждый двор», направленный на популяризацию занятия физкультурой среди местных жителей. Об этом сообщили в группе территориального управления микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

Спортивные праздники пройдут в шести дворах по улицам Академика Доллежаля, 7 (начало в 16:30), Генерала Варенникова, 4 (12:30), Генерала Смирнова, 7 (13:45), Генерала Смирнова, 14 (14:15), Генерала Смирнова, 11 (14:00), Генерала Смирнова, 3 (15:10), Академика Доллежаля, 8 (15:40).

Принять участие приглашают всех желающих. В программе мероприятий разминка, открытая тренировка по воркауту, эстафета, а также спортивно-игровые конкурсы.

Всем участникам пообещали сладкие призы.

В Подольске в воскресенье также отметят 129-ю годовщину со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой. На Певческом поле в поселке Дубровицы зажгут Цветаевский костер. Литературное мероприятие состоится в 13:00.

Накануне в Подольске на встрече с жителями обсудили благоустройство и реконструкцию парка имени Талалихина.