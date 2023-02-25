Подмосковье 25 февраля 2023, 18:21 Праздники не помешали установке колеса обозрения в Химках

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Установка колеса обозрения в Химках продолжилась, несмотря на праздничные выходные. Конструкцию монтируют в парке имени Льва Толстого.

Колесо обозрения спроектировала российская компания. Высота аттракциона составит 50 метров. Колесо будет работать круглый год. Все 24 кабинки оснастят климат-контролем и автоматическими дверцами.

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На колесе можно будет прокатиться одновременно 144 местным жителям — по шесть человек в каждой кабинке. В вечернее время конструкция будет подсвечиваться яркой иллюминацией.

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«Строители уже приступили к его монтажу на центральной аллее — там же, где стояло старое колесо, демонтированное несколько лет назад. Открыть новый аттракцион планируем уже к лету», — заявил глава Химок Дмитрий Волошин.

Установка проходит в рамках второго этапа реконструкции парка Толстого, которую проводят при поддержке губернатора Московской Области. Завершить благоустройство парка планируется осенью 2023 года.

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