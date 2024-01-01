01 января 2024, 19:09
Праздник вольтижировки «Зимние узоры» объединил юных спортсменов в Егорьевске
Предновогодний кубок по вольтижировке «Зимние узоры» собрал в Егорьевске 28 молодых спортсменов. Соревнования организовали, чтобы подарить участникам атмосферу праздника и возможность проявить себя в одном из самых зрелищных видов конного спорта.
Возраст участников соревнований составил от шести до 18 лет. Это позволило привлечь к участию в турнире как начинающих спортсменов, так и уже опытных вольтижеров. Всех спортсменов разделили на группы, соответствующие их возрасту и уровню подготовки.
«У младших было 10 одинаковых элементов, они должны были их максимально четко выполнить. А у старших должно было быть разнообразие, техника и силовые упражнения», — рассказал тренер и преподаватель спортивной школы «Лидер» Леонид Глечиков.
Соревнования проходили на макете лошади, так юные спортсмены смогли не только показать свои навыки в вольтижировке, но и безопасно выполнять сложные элементы.
Для самых маленьких предусмотрели упрощенные задания, которые вместе с тем требовали от них немалых усилий и концентрации.
«Наши вольтижировщики показывают отличные результаты не только на региональных соревнованиях, но и на федеральных. У нас очень сильная секция по вольтижировке», — отметила мать одной из участниц соревнований Анастасия Гавшина.
По итогам турнира определили победителей в каждой возрастной группе. Участники, занявшие призовые места, получили медали, дипломы и ценные призы.
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Дети
Егорьевск
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