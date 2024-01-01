Подмосковье 01 января 2024, 19:09 Праздник вольтижировки «Зимние узоры» объединил юных спортсменов в Егорьевске Виталий Сид

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Предновогодний кубок по вольтижировке «Зимние узоры» собрал в Егорьевске 28 молодых спортсменов. Соревнования организовали, чтобы подарить участникам атмосферу праздника и возможность проявить себя в одном из самых зрелищных видов конного спорта.

Возраст участников соревнований составил от шести до 18 лет. Это позволило привлечь к участию в турнире как начинающих спортсменов, так и уже опытных вольтижеров. Всех спортсменов разделили на группы, соответствующие их возрасту и уровню подготовки.

«У младших было 10 одинаковых элементов, они должны были их максимально четко выполнить. А у старших должно было быть разнообразие, техника и силовые упражнения», — рассказал тренер и преподаватель спортивной школы «Лидер» Леонид Глечиков.

Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид Виталий Сид

Соревнования проходили на макете лошади, так юные спортсмены смогли не только показать свои навыки в вольтижировке, но и безопасно выполнять сложные элементы.

Для самых маленьких предусмотрели упрощенные задания, которые вместе с тем требовали от них немалых усилий и концентрации.

«Наши вольтижировщики показывают отличные результаты не только на региональных соревнованиях, но и на федеральных. У нас очень сильная секция по вольтижировке», — отметила мать одной из участниц соревнований Анастасия Гавшина.

По итогам турнира определили победителей в каждой возрастной группе. Участники, занявшие призовые места, получили медали, дипломы и ценные призы.

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