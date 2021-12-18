Праздник в каждый дом. Молодогвардейцы поздравили детей Щелкова с наступающими праздниками

Активисты «Молодой гвардии» поздравили многодетные семьи в Щелкове с наступающими праздниками. В одной из семей ребята не только рассказали волонтерам о планах на Новый год, но и познакомили их с обитателями домашнего зоопарка.

Главный зоолог в большой семье Волковых — семилетний Андрей. Он лучше всех знает, как ухаживать за их домашними питомцами: хамелеоном, маленьким гекконом и черепахой. Например, ультрафиолетовая лампа нужна, чтобы в теле лучше усваивался кальций.

Ребята рассказали, что готовятся к Новому году: учат стихи, пишут письма и желают всего самого хорошего. Предновогодние уроки проводятся и в школе.

«Вы просто даже себе не представляете. Потому что суета, заботы. А когда извне такое внимание — очень ценно. Очень интересно. Очень необычно», — призналась многодетная мама Ирина Волкова.

А вот семья Кофановых не ожидала такого внимания к себе. Но поддержка для них никогда не лишняя.

«Время трудное. У нас многодетная семья. Детки все разновозрастные. И, конечно, мы стараемся своими силами их обеспечивать как можем», — рассказала многодетная мама Мария Кофанова.

Активисты «Молодой гвардии» поздравили многодетные семьи в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и по поручению главы Щелкова Андрея Булгакова. Руководитель отделения «Молодой гвардии» Филипп Чернов отметил, что для них это всегда источник положительных эмоций.

«Приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить людям. А мы постоянно проводим различные акции и для ветеранов, поздравляем их с Новым годом, многодетных. Стараемся, чтобы никто без подарка не ушел», — сказал Чернов.

Многочисленные новогодние подарки не единственный сюрприз. Вскоре волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки выйдут на улицы города и будут дарить прохожим оранжевое настроение, раздавая всем желающим самый новогодний фрукт — мандарины.