Подмосковье 03 декабря 2022, 21:18 Праздник в честь прихода зимы прошел в Подольске

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Жители Подольска весело и празднично встретили приход зимы. На мероприятии собрались взрослые, дети и сказочные герои.

Танцевальные игры, сказочные герои, яркие концертные номера — все это ждало жителей Подольска на празднике. Конечно, не обошлось и без Деда Мороза со Снегурочкой. Вместе с юными горожанами они зажгли елку в местном парке.

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«Мы готовились к зиме. Сейчас завершаются работы по заливке 49 катков на территории Подольска. Многие уже заработали. Надеемся на хорошую предновогоднюю погоду. Конечно, самое главное — чтобы у всех было хорошее новогоднее настроение», — отметила заместитель главы администрации Подольска.

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В этот же день открылся самый большой каток в округе. Его площадь достигает 1,5 тысяч квадратных метров. Первыми на лед вышли участники Театра ледовых миниатюр со своим выступлением.

Каток уже ждет гостей. Те, у кого нет с собой коньков, могут взять их в пункте проката.

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