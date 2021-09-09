Праздник в честь Дня танкиста пройдет в парке «Патриот» 12 сентября

В парке «Патриот» 12 сентября пройдут мероприятия, посвященные Дню танкиста. Праздник состоится в Техническом центре. Начало мероприятия запланировано на 11:00.

В рамках мероприятие будет открыт памятник танкисту. Помимо этого, гостей ожидают показательные выступления ВДВ, концертная программа, динамический показ военной техники: Т-34-85, ПТ-76, Т-55, Т-62, Т-126СП.

Организаторы подготовили для посетителей мастер-класс в реставрационной мастерской, выставки исторического и современного оружия, а также экспозиция инженерных войск.

Кроме того, планируется проведение мастер-класса «Военная медицина» и сдача нормативов ГТО. На территории парка будет работать аттракцион «Зверобой».