Подмосковье 21 ноября 2023, 15:17 Праздник в честь дня рождения Деда Мороза провели в Солнечногорске Пресс-служба администрации города или района

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День рождения Деда Мороза красочно отметили в минувшие выходные в Солнечногорске. Праздничное мероприятие для жителей и гостей города прошло в парке культуры и отдыха.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

Официальной датой рождения главного зимнего волшебника считается 18 ноября. В этот день на его родине в Великом Устюге устраивают гуляния и встречают гостей со всего мира. Солнечногорск присоединился к празднику.

Пресс-служба администрации города или района

«В программе дня состоялись театрализованное представление с Красной Шапочкой и Бабой Ягой, мастер-класс по созданию гирлянд, анимационные программы, караоке и ярмарка. Не обошлось и без главного именинника. Дед Мороз вышел к ребятам и принял поздравления от каждого желающего», — рассказал директор МБУК «Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин.

В конце мероприятия дети смогли сфотографироваться с Дедом Морозом на память.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.