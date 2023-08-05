Подмосковье 05 августа 2023, 12:27 Праздник в честь Дня деревни Елкино прошел в Воскресенском округе Телеканал «360»

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В населенном пункте Елкино городского округа Воскресенск прошла праздничная программа по случаю Дня деревни. Для местных жителей подготовили концерт, танцевальную площадку и мастер-классы.

День деревни Елкино является один из самых почитаемых праздников, по традиции его отмечают в Ильин день. Местный храм назван в честь святого Ильи, который является покровителем деревни.

«Я всех поздравляю, желаю всем мира, счастья, добра. Илья — это покровитель плодородия, поэтому желаю всем замечательного урожая во всех сферах», — обратилась к сельчанам заместитель главы округа Ольга Коротеева.

Также на мероприятии благодарственным письмом наградили заведующую местным Домом культуры Надежду Титову за вклад в развитие деревни. Учреждение является центром притяжения среди местных жителей, где проходят различные праздники и работают творческие кружки.

«Клуб продолжает жить, у нас четыре любительских объединения: „Активное долголетие“, настольные игры, „Мы поем под караоке“ и вживую у нас поет вокально-инструментальный ансамбль „Союз“», — поделилась она.

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