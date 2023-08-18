Подмосковье 18 августа 2023, 22:57 Праздник в честь 90-летия запуска первой в СССР ракеты на жидком топливе прошел в Нахабине Телеканал «360»

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В Нахабине прошло торжественное мероприятие в честь 90-летия со дня запуска первой отечественной ракеты на жидком топливе — ГИРД-09. Благодаря успешным испытаниям, проведенным в 1933 году, Подмосковье получило звание родины ракетостроения СССР.

«Именно здесь, в Нахабине, 90 лет назад совершен первый запуск ракеты на жидком топливе. Именно благодаря этим достижениям мы понимаем, какой толчок дан в развитии <…>», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В группу изучения реактивного движения входили знаменитые ученые Фридрих Цандер, Михаил Тихонравов и Сергей Королев. Именно их разработки стали основоположением советской и российской космонавтики.

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