Праздник в честь 130-летия Марины Цветаевой прошел в Королеве

Музыкально-поэтический вечер в честь празднования 130-летия Марины Ивановны Цветаевой впервые провели в Королеве.

Праздник отметили большим концертом в сквере мемориального дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве. На вечере исполняли музыку Шнитке и Шостаковича на стихи поэтессы. Гости праздника услышали романсы из любимых советских кинофильмов в исполнении пианиста Петра Айду, артистов Марины Филиной, Кирилла Филина, Ирины Сухановой, Ильи Ушуллу и камерного ансамбля.

Актеры Анна Литкенс и Петр Татарицкий сыграли фрагмент пьесы «Каменный ангел» под музыкальный аккомпанемент пластинчатых колоколов Петра Айду.

Программа вечера объединила в себе разные эпохи и стили, что подчеркнуло непреходящую актуальность стихов Цветаевой.

Интересное визуальное оформление вечера от художника Дмитрия Щербакова символично соединило Серебряный век с современностью.

Событие прошло при финансовой поддержке министерства культуры Московской области и благодаря сотрудничеству Музейного объединения Королева с НКО «Народный клуб любителей русских басов».